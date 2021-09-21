В России зафиксировали изменение прайсов для автомобиля марки Chery.

Как выяснили эксперты сайта «Цена Авто», кроссовер Chery Tiggo 4 подорожал в РФ на 10 тысяч рублей в сентябре 2021 года.

В процентном выражении удорожание составило0,7-0,8% в зависимости от комплектации модели.

При этом отмечается, что изменения не затронули комплектацию Base и версию Trek, которые продаются по цене 1 129 900 и 1 449 900 рублей.

Остальные версии автомобиля, а именно Comfort, Luxury, Travel, Techno и Cosmo, получили обновленные ценники и их стоимость варьируется от 1 249 900 до 1 509 900 рублей.