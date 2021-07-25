CHERY в РФ начала продажи кроссовера CHERY TIGGO 4 в новых комплектациях Trek и Travel

На российском рынке самый компактный кроссовер марки Chery получил две новые версии — Travel и Trek.

Российское представительство Chery рассказало про новые комплектации Tiggo 4, теперь помимо версий Base, Comfort, Luxury, Techno и Cosmo, модель получила еще две комплектации Travel и Trek.

Travel предлагается по цене от 1 389 900 рублей. Эта комплектация доступна с 1,5-литровым 113-сильным агрегатом, который работает с вариатором.

В списке оснащения Travel числятся 17-дюймовые колесные диски, панорамная крыша, обогрев кресел и заднего дивана, а также водительское кресло с электрическими регулировками

Комплектация Trek получила ценник 1 449 900 руб. В ней под капотом будет находиться 1,5-литровый турбированный двигатель со 147-сильной отдачей и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.