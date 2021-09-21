Обновление кроссовер получит сначала в Южной Корее, а затем и на других рынках.

Как выяснили журналисты, Kia может представить обновлённый кроссовер Kia Seltos в конце 2021 года.

Подробности об обновлении автомобиля не раскрываются, при этом недавно в компании анонсировали внедорожный вариант модели с названием X-Line.

Две версии Seltos X-Line Trail Attack и Seltos X-Line Urban были представлены в качестве концепта еще в прошлом году, а их отличительной чертой станет агрессивная внешность, увеличенный дорожный просвет, а также люстра на крыше.

Напомним, что актуальный Seltos представлен в России с весны 2020 года. Он продается в нашей стране по цене от 1 299 900 рублей.