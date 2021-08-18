Kia анонсировала «внедорожную» версию кроссовера Kia Seltos

Kia анонсировала новую модель под кодовым названием Project X, но как оказалось под этим именем скрывается вседорожная версия кроссовера Seltos.

Тизер был продемонстирован в Индии, и стоит отметить, что концепт вседорожного Seltos был продемонстрирован публике еще в феврале прошлого года на автосалоне в Дели.

Тогда прототип получил название Seltos X-Line, и в отличие от обычной версии Seltos отличался обвесом и декором в салоне.

Предположительно, сейчас Kia тизерит серийную версию Seltos X-Line. Ожидается, что она будет доступна с агрегатами от обычного Seltos.

У него в Индии под капотом устанавливают 115-сильный бензиновый и 140-сильный дизельный моторы.

Коробка передач доступна 6-ступенчатая механическая, роботизированная или вариатор. Привод у Seltos только передний.