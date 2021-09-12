Россияне стали чаще покупать автомобили китайских марок, о чем свидетельствует статистика по продажам.

Более того, по итогам августа доля китайских машин в общем объеме продаж составила рекордных 7,7%.

Многие марки фиксируют рост продаж, несмотря на то, что рынок в целом в августе показал падение, как и объемы продаж популярных автопроизводителей.

Падение авторынка наблюдается на фоне дефицита комплектующих и самих автомобилей. Как отметили журналисты «Российской газеты», водители в РФ вынуждены пересаживаться на китайские автомобили из-за дефицита, так как они являются альтернативой для автомобилистов, желающих приобрести машину без дополнительных опций и ожиданий.

Дефицит полупроводникой продукции также коснулся китайских автопроизводителей, тем не менее в наличии модели есть, а некоторые компании даже перевыполняют планы по продажам.