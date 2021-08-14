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Автомобилистам в РФ рассказали, стоит ли покупать автомобиль в разгар дефицита

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Уже более года в автосалонах наблюдается дефицит тех или иных машин, причем очередь только увеличивается.
Проблемы с поставками, а также другие факторы, являются также причиной роста цен, причем ряд автопроизводителей повышает стоимость авто каждый месяц.

В целом ситуация на автомобильном рынке сложная, и помочь разобраться в том, стоит ли покупать автомобиль в разгар дефицита решили автоэксперты.

В частности, журналисты «Российской газеты» пообщались с представителями автомобильной отрасли.

Например, директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников выразил уверенность, что пока ситуация с поставками новых машин не нормализуется, окончания дефицита не предвидится. По предварительным прогнозам, автомобили в наличии могут появиться не ранее 2022 года.

С другой стороны негативным моментом является накрутка опций при продаже автомобиля стоимостью до 500 тыс. рублей, хотя недавно сообщалось и о высокой цене из-за опций более дорогих машин. Заказать авто в «базе» можно, но тут придется ждать, а в некоторых случаях, возможно и с изменением стоимости.

Как говорит руководитель группы онлайн-продаж дирекции развития продаж ГК «Бизнес Кар» Андрей Творогов, за время ожидания поставки автомобиля в нужном цвете и комплектации его стоимость может вырасти на 8-12%, если ориентироваться на текущий темп роста цен.

«В ожидании есть и другие риски — например, за это время сломается старая машина покупателя, и отложенные на покупку средства понадобятся на проведение ремонта, и прочее. В любом случае покупка автомобиля здесь и сейчас из имеющегося ассортимента или по предзаказу — это вопрос выбора, который зависит, в том числе от финансовой состоятельности каждого отдельного покупателя», — говорит Андрей Творогов.

 

Источник: РГ.

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