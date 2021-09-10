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В России представили УАЗ «Патриот» с турбированным дизельным двигателем

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Дизельную версию популярного в России внедорожника продемонстрировали на выставки «Комтранс-2021», проходящей в столице.
В России представили УАЗ «Патриот» с турбированным дизельным двигателем Weichai WP2 от китайской компании Weichai.

Представленный на выставке экземпляр является проектом российского офиса китайской фирмы применения во внедорожнике от УАЗ китайского 110-сильного ДВС, пару которому составляет шестискоростная механическая КП Shaanxi Fast Gear.

В остальном это все тот же УАЗ «Патриот», только его вес стал больше на 80 кг.

Есть информация, что Weichai планирует предложить свои силовые установки УАЗу, чтобы устанавливать их по индивидуальным заказам.

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