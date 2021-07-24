УАЗ может выпустить спортивную версию внедорожника УАЗ «Патриот»

О том, что Ульяновский автомобильный завод рассматривает возможность запуска спортивной модификации популярного внедорожника стало известно в ходе опроса.

В социальной Сети УАЗ организовал опрос, в котором пользователей просят сообщить, нужна ли Патриоту спортивная версия.

Также в компании напомнили, что такая версия была у модели в 2010 году, и отличалась она уменьшенным багажником, за счет чего длина стала меньше на 36 см.

Также у такого варианта были зауженные проемы задних дверей, и улучшенные характеристики углов съезда и въезда.