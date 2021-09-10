В России зафиксировали рост цен на новое поколение роскошного внедорожника Escalade.

Как выяснили в ходе мониторинга цен на новые авто специалисты «Цена авто», Cadillac подняла цены на новый Escalade в России в сентябре 2021 года на 250-350 тыс. рублей.

В процентном выражении модель в зависимости от комплектации стала дороже на 3,1-4,1%. Предыдущее поколение автомобиля по-прежнему продается по цене от 6 636 000 до 8 665 000 рублей.

Новая генерация внедорожника теперь доступна для покупки по цене от 8 027 777 до 9 949 000 рублей.