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В РФ начинаются продажи внедорожника Cadillac Escalade нового поколения

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С начала июля в России стартовали продажи пятого поколения Cadillac Escalade.

Этот флагманский внедорожник на нашем рынке теперь предлагается по цене от 7 777 777 рублей. Модель доступна только с 6,2-литровым V-образным восьмицилиндровым мотором мощностью 416 л.с. и 624 Нм крутящего момента.

В РФ начинаются продажи внедорожника Cadillac Escalade нового поколения

В паре с силовым агрегатом работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач. Заявленный разгон Escalade составляет 6,6 сек. до 100 км/ч.

В базовой комплектации Escalade уже есть пневматическая подвеска, задний дифференциал с электронной блокировкой и 38-дюймовая экран на всю переднюю панель.

OLED панель состоит из трех блоков. Перед водителем она является не сенсорной, так как для этого выделили 14,2-дюйма панели.

В РФ начинаются продажи внедорожника Cadillac Escalade нового поколения

С левой стороны находится сенсорный 7,2-дюймовый вспомогательный экран, а с правой стороны размещена 16,9-дюймовя сенсорная зона для мультимедийной системы. Акустическая система в новинке от компании AKG.

В РФ начинаются продажи внедорожника Cadillac Escalade нового поколения

Несмотря на инновационный экран, в модель вернули аналоговые кнопки управления климатической установкой, а на перчаточном ящике появилась механическая рукоятка, тогда как ранее использовали замок с сенсорной клавишей.

cadillac Cadillac Escalade
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