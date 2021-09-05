Автозавод УАЗ начнет производство электромобилей уже в феврале 2022 года

В модельной линейке УАЗа появится электрическая модель, о чем стало известно журналистам от директора по маркетингу и продукту компании Максима Куприна.

Как пишет «Газета.Ru», в следующем году в линейке УАЗов появится электрический Хантер, и более того, его производство намерены начать уже в конце зимы.

Автозавод УАЗ начнет производство электромобилей в феврале 2022 года, правда пока не понятно, будет ли тогда запущено тестовое или полноценное производство.

По словам Максима Куприна, на новинку уже есть оформленные предзаказы. В частности, есть заказы на первые 10 экземпляров модели.

Было добавлено, что в ближайшие 5 лет УАЗ представит и другие модели в версии с полностью электрической силовой установкой. Подробности об электрическом Хантер пока не раскрываются.