В Чехии стали выпускать электрические внедорожники УАЗ «Хантер»

Российские внедорожники в Чехии продаются под названием MWM Spartan EV.

Мелкосерийным производством этих моделей в Чехии занимается компания MW Motors, выпускающая премиальные электромобили.

С недавнего времени УАЗ «Хантер» в Чехии получил электрическую версию, которая более чем в два раза дороже обычного внедорожника. Например, последний продают за 19,9 тыс. евро минимум, а электрическая модификация оценена от 39,9 тыс. евро.

Электрокар от обычного внедорожника не отличается, ведь даже выхлопную трубу и ту оставили на месте, ровно как и коробку передач, валы, мосты, раздатку. Однако вместо бензинового двигателя устанавливается синхронный электромотор на постоянных магнитах.

Его мощность составляет 163 л.с. при 600 Нм. Аккумулятор позволит машине проехать около 150 км по сельской местности, и стоит отметить, что он упакован в водонепроницаемый железный ящик. При желании клиенту предлагают заказать батарею большей емкости.

Реализована функция быстрой зарядки. Вес внедорожника за счет электрификации увеличился до 1966 кг, против 1760 кг у обычной модели. Максимальная скорость составляет прежние 130 км/ч.