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Lada Vesta в августе 2021 года стала самым продаваемым автомобилем рынка РФ

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Российский автогигант опубликовал статистику по продажам новых автомобилей за прошлый месяц и оказалось, что Гранта уже не является самым востребованным авто в РФ.

На первое место вышла Lada Vesta, которая в августе 2021 года и стала самым продаваемым автомобилем рынка РФ.

Ее продажи составили 6 882 ед., тогда как Гранта была продана в количестве всего 5 007 ед. Серьезное падение продаж наблюдается из-за дефицита комплектующих, что влияет на выпуск машин.

Объемы реализации Niva Legend и Niva Travel составили 3438 единиц. В целом «АвтоВАЗ» в августе продал 19 428 автомобилей Лада, что на 32,6% меньше.

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