АвтоВАЗ поставил заглушки вместо магнитолы в новых комплектациях Lada Vesta и XRAY

О том что «АВТОВАЗ» выпустит новые комплектации моделей Lada сообщалось еще в прошлом месяце.

Тогда портал «Твоё Авто» писал про версии Comfort Light, которые будут предлагаться без аудиосистемы и мультимедийного рулевого колеса.

Теперь Vesta в кузове седан, Vesta SW, а также XRAY и XRAY Cross стали продаваться в комплектациях Comfort Light.

Они стоят от 808 900 рублей за седан, от 872 900 рублей за универсал, от 803 900 рублей за XRAY и от 894 900 рублей за модель XRAY Cross.

Стоит отметить, что в комплектации Comfort Light есть аудиподготовка, то есть динамики в автомобилях установлены, а вот магнитолы на панели нет.

Напомним, новая комплектация появилась из-за глобального дефицита электронных компонентов.