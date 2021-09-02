Глава Tesla отложил выпуск самого быстрого электрического спорткара

Об это Илон Маск сообщил в социальной сети Twitter.

По словам основателя компании Tesla выпуск самого быстрого электрического спорткара Roadster перенесен на 2023 год. Причиной является дефицит комплектующих.

Было отмечено, что Roadster выйдет в 2023 году при условии, что в 2022 году проблем с поставкой комплектующих не будет.

В противном случае сроки производства снова перенесут. Стоит отметить, что автомобиль был представлен еще в 2017 году.

Он имеет запас хода около 1000 км, а заявленный разгон до 100 км/ч составляет 1,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 400 км/ч.

Предварительная стоимость электрокара составит около 200 тыс. долларов.