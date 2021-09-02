Главная » Новости

Глава Tesla отложил выпуск самого быстрого электрического спорткара

Просмотров 6 Опубликовано Обновлено

Об это Илон Маск сообщил в социальной сети Twitter.
По словам основателя компании Tesla выпуск самого быстрого электрического спорткара Roadster перенесен на 2023 год. Причиной является дефицит комплектующих.

Было отмечено, что Roadster выйдет в 2023 году при условии, что в 2022 году проблем с поставкой комплектующих не будет.

В противном случае сроки производства снова перенесут. Стоит отметить, что автомобиль был представлен еще в 2017 году.

Он имеет запас хода около 1000 км, а заявленный разгон до 100 км/ч составляет 1,9 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 400 км/ч.

Предварительная стоимость электрокара составит около 200 тыс. долларов.

Компания Tesla отложила серийный выпуск пикапа Cybertruck до 2022 года

tesla
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика