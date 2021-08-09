Американская компания официально объявила о том, что откладывает запуск серийного производства нового пикапа Cybertruck, который должен был встать на конвейер в этом году.

Объемы заказов на новинку растут, но клиенты еще не скоро получать ключи от своих машин. Компания Tesla отложила серийный выпуск пикапа Cybertruck до 2022 года.

Объясняют это проблемами с запуском производства, что связано с особенностями конструкции пикапа. Якобы это требует абсолютно новых производственных процессов.

Напомним, что выпуск новинки должен стартовать на предприятии Gigafactory Texas в Остине.