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Компания Tesla отложила серийный выпуск пикапа Cybertruck до 2022 года

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Американская компания официально объявила о том, что откладывает запуск серийного производства нового пикапа Cybertruck, который должен был встать на конвейер в этом году.

Объемы заказов на новинку растут, но клиенты еще не скоро получать ключи от своих машин. Компания Tesla отложила серийный выпуск пикапа Cybertruck до 2022 года.

Объясняют это проблемами с запуском производства, что связано с особенностями конструкции пикапа. Якобы это требует абсолютно новых производственных процессов.

Напомним, что выпуск новинки должен стартовать на предприятии Gigafactory Texas в Остине.

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