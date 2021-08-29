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Компания Kia не будет продавать гибридный Kia Sorento в России

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Подзаряжаемая версия кроссовера доступна для покупки на европейском рынке и готовится к выходу в США.

Но, как рассказали журналистам в российском офисе, на рынке РФ гибридный Kia Sorento представлять не планируют.

Это связано с плохо развитой инфраструктурой в стране, низким уровнем спроса и в целом с ситуацией на автомобильном рынке.

Напомним, что гибридная модификация имеет силовую установку на базе 1,6-литрового ДВС. Она имеет мощность 261 л.с. и потребляет три литра топлива на сто километров пути.

В качестве трансмиссии выступает шестискоростной автомат. Только на одной электротяге автомобиль сможет проехать около 51 км.

KIA представила в РФ кроссовер KIA Sorento с новым бензиновым двигателем V6 3,5 л

kia Kia Sorento
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