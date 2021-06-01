KIA представила в РФ кроссовер KIA Sorento с новым бензиновым двигателем V6 3,5 л

Кроссовер с новым двигателем будет продаваться в топовых версиях по цене от 2 959 900 рублей.

KIA представила в РФ кроссовер KIA Sorento новым бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра, мощность которого составляет 249 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 331 Нм.

Максимальная цена кроссовера с этим двигателем составит 3 519 900 рублей. Как известно, KIA сертифицировала KIA Sorento с новым двигателем еще в прошлом году.

В качестве трансмиссии доступна 8-ступенчатая автоматическая КП, передающая крутящий момент на все колеса.

Для разгона автомобилю с таким мотором потребуется 8 секунд до первой сотни, а максимальная скорость составит 210 км/ч.

KIA Sorento с новым бензиновым двигателем V6 3,5 л будет продаваться в комплектациях Luxe, Prestige, Premium и Premium+.