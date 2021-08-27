АВТОВАЗ частично возобновит производство автомобилей в начале сентября

В начале следующего месяца российская компания возобновит производство автомобилей, но лишь на отдельных линиях.

Как стало известно, 2-3 сентября будет возобновлен выпуск LADA Granta и Niva, при этом линии по сборке ХRAY, Largus, Renault Logan и Sandero будут простаивать еще одну неделю.

Напомним, что режим простоя введен из-за дефицита комплектующих, а точнее из-за нехватки электроники, которую поставляет компания Bosch.

Модели LADA Vesta выпускают без простоев, так как в этих автомобилях используются комплектующие других производителей.

Из-за дефицита комплектующих АвтоВАЗ принимает заказы на машины на 2-3 месяца вперед.