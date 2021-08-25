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АВТОВАЗ повысит цены на автомобили LADA пятый раз за 2021 год

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Модельный ряд автомобилей отечественного бренда снова получит новые цены, что произойдет уже пятый раз за год.

Как выяснили журналисты «Российской газеты», повышение цен произойдет с 1 сентября, когда цены будут увеличены на весь модельный ряд.

Последний раз, напомним, стоимость Лад увеличили в большую сторону 1 июля. По предварительным данным, цена на Гранту вырастет на 14 тыс. рублей в базовой версии.

Веста, как ожидается, подорожает на 15 тыс. рублей, а XRay и Largus на 31 тыс. и 19 тыс. рублей соответственно.

Что касается внедорожников Niva Travel и Niva Legend, то они прибавят в цене 24 тыс. и 17 тыс. рублей. Отдельно отмечается, что для Granta, Niva Travel и Niva Legend, стоимость металлизированной окраски кузова составит 11 тыс. рублей, а для Vesta, Xray и Largus — 15 тыс. рублей.

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