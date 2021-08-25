АВТОВАЗ повысит цены на автомобили LADA пятый раз за 2021 год

Модельный ряд автомобилей отечественного бренда снова получит новые цены, что произойдет уже пятый раз за год.

Как выяснили журналисты «Российской газеты», повышение цен произойдет с 1 сентября, когда цены будут увеличены на весь модельный ряд.

Последний раз, напомним, стоимость Лад увеличили в большую сторону 1 июля. По предварительным данным, цена на Гранту вырастет на 14 тыс. рублей в базовой версии.

Веста, как ожидается, подорожает на 15 тыс. рублей, а XRay и Largus на 31 тыс. и 19 тыс. рублей соответственно.

Что касается внедорожников Niva Travel и Niva Legend, то они прибавят в цене 24 тыс. и 17 тыс. рублей. Отдельно отмечается, что для Granta, Niva Travel и Niva Legend, стоимость металлизированной окраски кузова составит 11 тыс. рублей, а для Vesta, Xray и Largus — 15 тыс. рублей.