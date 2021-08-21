Hyundai Creta в максимальной комплектации за 2 года в РФ подорожал на 655 тыс. рублей

Специалисты сайта «Цена Авто» выяснили, как изменилась стоимость популярного в России кроссовера Hyundai Creta за последние два года.

Оказалось, что его минимальная комплектация стала дороже на 242 тыс. рублей, тогда как стоимость самой дорогой версии выросла и вовсе на 655 тыс. рублей.

Однако, важно отметить, что в отчетный период автомобиль пережил не только обновление, но и смену поколений, а еще для него создавали специальные версии.

В связи с этим и получилась такая большая разница в цене.