Главная » Новости

Новый кроссовер Hyundai Creta получил в России первую особую версию

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Второе поколение Hyundai Creta на российском рынке получило новую комплектацию, которая стала самой дорогой в прайсе. За нее автопроизводитель просит 1 990 000 рублей.
Новая версия Hyundai Creta получила название Smart, и она в отличие от других оснащена полным набором опций и телематических сервисов.

Так, в Smart установлен адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, система удержания автомобиля в полосе движения, контроль слепых зон и функция предотвращения фронтального столкновения.

Помимо этих опций в самой дорогой версии кроссовера установлен 10-дюймовый экран мультимедийной системы с поддержкой платформ Apple CarPlay и Android Auto, камера кругового обзора, парковочные датчики и 8 динамиков от компании Bose.

Внешне Creta Smart можно будет узнать по хромированным накладкам на бамперах, радиаторной решетке в хроме, панорамной крыше и 17-дюймовым колесным дискам.

Под капотом версии будет устанавливаться только 2,0-литровый ДВС со 150-сильной отдачей и автоматической коробкой с системой полного привода.

hyundai Hyundai Creta
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика