Новый кроссовер Hyundai Creta получил в России первую особую версию

Второе поколение Hyundai Creta на российском рынке получило новую комплектацию, которая стала самой дорогой в прайсе. За нее автопроизводитель просит 1 990 000 рублей.

Новая версия Hyundai Creta получила название Smart, и она в отличие от других оснащена полным набором опций и телематических сервисов.

Так, в Smart установлен адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, система удержания автомобиля в полосе движения, контроль слепых зон и функция предотвращения фронтального столкновения.

Помимо этих опций в самой дорогой версии кроссовера установлен 10-дюймовый экран мультимедийной системы с поддержкой платформ Apple CarPlay и Android Auto, камера кругового обзора, парковочные датчики и 8 динамиков от компании Bose.

Внешне Creta Smart можно будет узнать по хромированным накладкам на бамперах, радиаторной решетке в хроме, панорамной крыше и 17-дюймовым колесным дискам.

Под капотом версии будет устанавливаться только 2,0-литровый ДВС со 150-сильной отдачей и автоматической коробкой с системой полного привода.