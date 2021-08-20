Главная » Новости

Очередь на внедорожник Toyota Land Cruiser 300 нового поколения растянулась уже на 4 года

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Японская компания планировала продавать по 5 тыс. внедорожников ежегодно, однако спрос превзошел все ожидания.

Как стало известно, компания получила всего за месяц 20 тыс. заказов на Toyota Land Cruiser 300 нового поколения, то есть уже очередь растянулась на 4 года.

Нарастить объемы производства производитель пока не может, что связано с дефицитом полупроводников.

Дефицит автомобилей наблюдается и в России, где из-за этого Toyota Land Cruiser 300 продается с большой наценкой, которая достигается путем установки дополнительного оборудования, что позволяет дилерам увеличивать маржинальность сделки.

Toyota начала в РФ продажи нового Toyota Land Cruiser 300 с дизельным двигателем

toyota Toyota Land Cruiser 300
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика