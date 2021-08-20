Очередь на внедорожник Toyota Land Cruiser 300 нового поколения растянулась уже на 4 года

Японская компания планировала продавать по 5 тыс. внедорожников ежегодно, однако спрос превзошел все ожидания.

Как стало известно, компания получила всего за месяц 20 тыс. заказов на Toyota Land Cruiser 300 нового поколения, то есть уже очередь растянулась на 4 года.

Нарастить объемы производства производитель пока не может, что связано с дефицитом полупроводников.

Дефицит автомобилей наблюдается и в России, где из-за этого Toyota Land Cruiser 300 продается с большой наценкой, которая достигается путем установки дополнительного оборудования, что позволяет дилерам увеличивать маржинальность сделки.