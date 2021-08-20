Составлен ТОП-10 самых популярных южнокорейских моделей в РФ в 2021 году

На автомобильном рынке России в первой половине года доля продаж автомобилей корейских брендов составила около 25% или 200 тыс. реализованных машин.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года таких авто было продано на 37,7% больше, передает «Автостат».

В составленном ТОП-10 самых популярных южнокорейских моделей в РФ в 2021 году лидирует Kia Rio, который был продан в количестве 44,8 тыс. экземпляров, что на 24% выше показателей первого полугодия 2020 года.

Кроссовер Hyundai Creta располагается на второй строчке рейтинга с результатом 38,8 тыс. штук, что на 31% больше. Следующим в рейтинге оказался седан Hyundai Solaris.

Его продажи за шесть месяцев этого года составили 33,5 тыс. ед., а это на 82% большее. Kia K5 находится на четвертой позиции среди самых продаваемых корейских моделей.

Его объемы продаж составили 15,3 тыс. штук. Замыкает рейтинг Kia Sportage с продажами 14,4 тыс. единиц, что на 32,7% больше.