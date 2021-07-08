Новый кроссовер Kia Sportage всего за сутки поставил рекорд продаж

Компания Kia начала принимать заказы на свой кроссовер пятого поколения в Южной Корее и оказалось, что автомобиль уже успел установить рекорд по продажам.

Как стало известно, всего за сутки в Южной Корее дилеры получили 16 078 заказов на кроссовер, а этот показатель оказался рекордным для автомобиля в сегменте компактных кроссоверов в стране.

При этом среди автомобилей компании показатель не является рекордным, так как рекорд принадлежит кроссоверу KIA Sorento четвертой генерации, который в первый день продаж собрал 18 941 заказ.

Напомним, Kia Sportage вышел в Корее с двумя силовыми установками, среди которых дизельный и бензиновый агрегаты. Стоимость новинки пока не объявлена.

Между тем, глобальная версия модели нового поколения дебютировала буквально на днях и об этом портал «ТвоёАвто» уже сообщал.