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Toyota Land Cruiser Prado следующего поколения появится летом 2020 года

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Новое поколение Toyota Land Cruiser уже доступно для покупки в ряде стран, и скоро смену поколений должна пережить и младшая модель Land Cruiser Prado.

Несколько зарубежных инсайдеров сообщили, что Toyota Land Cruiser Prado следующего поколения появится уже летом 2022 года.

По информации источников, новое поколение внедорожника также будет рамным, а еще как и ранее он получит брутальный дизайн с чертами Land Cruiser 300.

Основой для нового Toyota Land Cruiser Prado станет версия платформы TNGA-F (GA-F), которая также используется в новом Land Cruiser 300.

От этом модели новинке достанутся и силовые установки. Напомним, что Toyota Land Cruiser новой генерации уже представлен на российском рынке, где предлагается за 3.1 млн рублей в базовой комплектации.

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