Обновление кроссовер получил весной этого года, и уже тогда было известно, что рестайлинговый вариант появится и в нашей стране.

Недавно российское подразделение чешской марки сообщило, что продажи модели 2021 модельного года стартуют осенью.

Также Skoda объявила стартовую цену на обновлённый кроссовер Kodiaq, который стал дороже.

Его начальная стоимость составит 1 961 000 рублей в комплектации Active, в которой будет 1,4-литровый двигатель.

В сравнении с ценником на базовый вариант в августе, стоимость увеличится на 59 тыс. рублей. Все комплектации и стоимость будут названы позднее.

Напомним, что после обновления кроссовер получил изменения во внешности и салоне, а список доступного оборудования расширился.