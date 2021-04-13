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Skoda представила рестайлинговый кроссовер Skoda Kodiaq 2021 модельного года

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После обновления кроссовер отличается от предшественника дизайном и списком оснащенности.
Skoda представила рестайлинговый кроссовер Skoda Kodiaq 2021 модельного года, который уже скоро станет доступен для покупки.

Модель получила обновленную внешность, где установили новый бампер спереди, в котором реализовали L-образные вставки, а еще в модели обновилась радиаторная решетка, капот и фары, которые с базовой версии будет светодиодными, тогда как за дополнительную плату можно заказать матричные LED Matrix.

В интерьере кроссовера появился новый руль, контрастная прострочка на видения, а еще предложат расширенную фоновую подсветку.

Skoda представила рестайлинговый кроссовер Skoda Kodiaq 2021 модельного года

При желании клиент может заказать эргономичные передние сидения с подогревом, функцией памяти, электрорегулировками и вентиляцией. Мультимедийная система в зависимости от комплектации будет иметь 9,2 или 10,15-дюймовый экран.

Линейка двигателей представлена 1,5-литровым 150-сильным двигателем, в паре с которым работает 6-скоростная механика и система привода на передние колеса.

Еще в моторной гамме заявлен бензиновый и дизельный агрегаты объемом 2,0 литра и мощностью 150 и 200 л.с. В комплектациях с такими двигателями будет доступна полноприводная система.

Skoda представила рестайлинговый кроссовер Skoda Kodiaq 2021 модельного года

Что касается спортивного варианта Kodiaq RS, то впервые для него стал доступен бензиновый 2,0-литровый агрегат с турбиной. Его мощность составит 245 л.с. В продаже обновленный Skoda Kodiaq появится в июле на европейском рынке, а в нашей стране его начнут предлагать ближе к концу года.

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