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Стали известны характеристики первого электрокроссовера от Genesis

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Премиальная марка Genesis в ближайшее время может представить свой кроссовер, оснащенный электрической силовой установкой.

На скорый дебют первого электрокроссовера от Genesis указывает недавняя сертификация модели в Корее. Новинка имеет индекс GV60 и ранее ее уже замечали на тестах.

Согласно документам, которые просмотрел портал The Korean Car Blog, кроссовер выйдет на рынок с тремя вариантами силовых установок.

Так, у базовой версии предложат 228-сильную установку, как у Kia EV6 в исполнении Long Range. Система привода будет на заднюю ось.

Более мощная установка будет с двумя электромоторами, а их суммарная отдача составит 325 л.с. Самый дорогой кроссовер будет иметь 436-сильную установку с полноприводной системой.

Фотографии раскрыли салон первого электрического кроссовера Genesis GV60

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