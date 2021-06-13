Главная » Новости

Фотографии раскрыли салон первого электрического кроссовера Genesis GV60

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

В сети опубликовали фотографии интерьера нового автомобиля от премиальной марки, который станет первым электрическим кроссовером Genesis.

Новый электрокар получит название Genesis GV60, и судя по снимкам, его интерьер будет новым, мало похожим на другие модели бренда.

В салоне предложат виртуальную панель приборов, сенсорный экран мультимедийной системы, и несмотря ни на что, механических кнопок там будет достаточно.

Предполагается, что в основе новинки расположится платформа E-GMP, которая лежит в основе Ioniq 5 и Kia EV6. В отличие от последних Genesis GV60 получит более емкую батарею и мощную силовую установку.

Фотографии раскрыли салон первого электрического кроссовера Genesis GV60 Фотографии раскрыли салон первого электрического кроссовера Genesis GV60

genesis Genesis GV60
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика