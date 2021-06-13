Фотографии раскрыли салон первого электрического кроссовера Genesis GV60

В сети опубликовали фотографии интерьера нового автомобиля от премиальной марки, который станет первым электрическим кроссовером Genesis.

Новый электрокар получит название Genesis GV60, и судя по снимкам, его интерьер будет новым, мало похожим на другие модели бренда.

В салоне предложат виртуальную панель приборов, сенсорный экран мультимедийной системы, и несмотря ни на что, механических кнопок там будет достаточно.

Предполагается, что в основе новинки расположится платформа E-GMP, которая лежит в основе Ioniq 5 и Kia EV6. В отличие от последних Genesis GV60 получит более емкую батарею и мощную силовую установку.