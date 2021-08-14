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Опубликованы первые изображения спортивной Hyundai Creta новой генерации

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Независимые дизайнеры решили представить, какой была бы Крета в спортивном исполнении, которого не было ни у модели первого поколения, ни у второй генерации.
Дизайнерами портала «Колёса.ру» были опубликованы первые изображения спортивной Hyundai Creta новой генерации.

На них показали автомобиль с более ярким и агрессивным дизайном. При этом, если такая версия и появится, то технически от обычного кроссовера она отличаться не будет.

То есть для нее могли бы предложить 123 или 149-сильные моторы, а также полный привод. Спортивный вариант в модельной линейке окажется и самым дорогим, однако о его появлении в компании официально пока не заявляли.

Опубликованы первые изображения спортивной Hyundai Creta новой генерации

 

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