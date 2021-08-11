Продажи электрических автомобилей Tesla в Китае рухнули на 69%

Всему виной сокращение объемов поставок дилерам в сравнении с июнем этого года.

В результате в июле на китайском рынке продажи электрических авто Tesla рухнули на 69 процентов.

Например, в июне завод американской компании в Шанхае поставил 28,1 тыс. электрокаров, а в прошлом месяце показатель составил всего 8,6 тыс. единиц.

Как сообщили местные СМИ, сокращение объемов поставок наблюдалось, в том числе, и из-за крупной отзывной кампании, затронувшей около 300 тыс. авто, а также из-за случая протеста, когда компанию обвили в ДТП из-за неисправной тормозной системы, и конечно же усиливающейся конкуренции на рынке.