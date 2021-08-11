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Citroen повысила цены на Berlingo Multispace в России в августе 2021 года на 50 тыс. рублей

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Продажи этого автомобиля в нашей стране начались еще в марте этого года и до этого его стоимость не менялась.
При этом в августе, как заметили эксперты сайта «Цена Авто», Citroen повысила цены на Berlingo Multispace в России на 50 тыс. рублей.

Все комплектации автомобиля стали дороже на 3,5-3,8%, причем в процентном соотношении сильнее всех прибавила в цене начальная комплектация, которая теперь продается по цене от 1 349 000 рублей.

Дизельный Citroen Berlingo Multispace продается по цене от 1 419 000 рублей, а самый дорогой вариант обойдется в 1 499 000 рублей.

Citroen начала продажи в РФ нового компактвэна Berlingo Multispace

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