Citroen повысила цены на Berlingo Multispace в России в августе 2021 года на 50 тыс. рублей

Продажи этого автомобиля в нашей стране начались еще в марте этого года и до этого его стоимость не менялась.

При этом в августе, как заметили эксперты сайта «Цена Авто», Citroen повысила цены на Berlingo Multispace в России на 50 тыс. рублей.

Все комплектации автомобиля стали дороже на 3,5-3,8%, причем в процентном соотношении сильнее всех прибавила в цене начальная комплектация, которая теперь продается по цене от 1 349 000 рублей.

Дизельный Citroen Berlingo Multispace продается по цене от 1 419 000 рублей, а самый дорогой вариант обойдется в 1 499 000 рублей.