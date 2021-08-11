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Лифтбек Volkswagen Arteon 2022 обзавелся новым 300-сильным двигателем

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Для модели Volkswagen Arteon автопроизводитель в Северной Америке подготовил новые версии, в которых будет установлен новый двигатель и трансмиссия.
Новый более мощный двигатель и расширенное оборудование получил автомобиль 2022 модельного года. Теперь в лифтбеке будут предлагать двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 300 л.с.

Показатель крутящего момента равен 400 Нм, а передает его семискоростная роботизированная КП, которой заменили обычный 8-ступенчатый автомат.

В списке оснащенности новых версий появилась беспроводная зарядка, колесные диски с новым дизайном диаметром 18 дюймов, а также система дистанционной парковки.

Минимальная стоимость Volkswagen Arteon 2022 с новым мотором составит 39,9 тыс. долларов.

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