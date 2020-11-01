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Volkswagen завершил продажи Arteon в России

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Из продажи на российском рынке исчезла еще одна модель автомобиля, и на этот раз это оказалась модель о немецкой компании Volkswagen.

Как выяснилось, Volkswagen завершил продажи Arteon в России, который был представлен в нашей стране менее полугода.

На сайте компании лифтбек уже не представлен, да и у дилеров заказать его нельзя. Возобновятся ли поставки Arteon не сообщается.

Предположительно, причиной прекращения продаж и поставок стали низкие продажи причине достаточно высокой стоимости автомобиля.

С другой стороны он был представлен в стране всего в двух комплектациях, а это Arteon R-Line и R-Line Premium.

Первый продавался за 2 639 000, а второй – за 2 999 000 рублей. Напомним, что продажи Arteon в нашей стране начались в июне.

volkswagen Volkswagen Arteon
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