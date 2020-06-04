Этот автомобиль на российском рынке ожидают уже давно, да и к тому же компания еще в конце прошлого года сертифицировала его для продаж в стране.



Только 4 июня Volkswagen в России начал продажи лифтбека Arteon, объявив, что модель предлагается только в двух топовых комплектациях по цене от 2 639 000 рублей.

За эти деньги будет доступен вариант с названием Arteon R-Line, тогда как модификация R-Line Premium обойдётся уже в 2 999 000 рублей. Моторная гамма новинки представлена единственным 190-сильным бензиновым двигателем, пару которому составит 7-скоростная роботизированная трансмиссия.

В списке оснащенности заявлена система электронного распределения тормозного усилия при экстренном торможении, система курсовой устойчивости, климат-контроль и другое.

За дополнительную плату появится навигационная система, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

Колесные диски для лифтбека предложат размером 18 или 19 дюймов.