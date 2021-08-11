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В России подорожали все Light-версии модели Lada Granta

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Российский автопроизводитель изменил стоимость версий Lada Granta с приставкой к названию Light в большую сторону.
Об изменениях в прайсах сообщил портал «Лада.Онлайн», отметив, что в России подорожали все Light-версии модели Lada Granta на сумму от 11 тыс. до 22 тыс. рублей в зависимости от комплектации и модели.

Корректировка цен привела к тому, что стоимость таких комплектаций уже приблизилась в обычным комплектациям Comfort и Luxe.

Меньше всего прибавила в цене «лайт»-версия лифтбека, которая теперь предлагается за 623 500 рублей, что на 11 тыс. рублей больше.

Стоит отметить, что новые версии у модели появились в прошлом месяце.

В них в отличие от комплектаций Comfort и Luxe убрали некоторые опции, например, аудиосистему с Bluetooth, USB и Hands Free, а также SD-картой. Благодаря таким комплектациям можно было сэкономить от 19 до 29 тысяч рублей.

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