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АВТОВАЗ в августе 2021 года упростил интерьер универсала LADA Granta Cross

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Некоторые элементы в салоне доступного в России автомобиля стали проще, при этом стоимость LADA Granta Cross осталась без изменений.
О том, что АВТОВАЗ в августе 2021 года упростил интерьер универсала LADA Granta Cross стало известно порталу «Лада.Онлайн», где ссылаются на разосланное дилерам письмо от «АвтоВАЗа».

В письме указано, что с 1 августа автомобили будут поставляться без ручек «под черный лак», вместо которых будут обычные накладки с неокрашенным тиснением.

При этом лакированные вставки в передней панели скорее всего останутся. Стоимость модели не изменится и составит от 652 900 до 759 900 рублей.

Стоит отметить, что оснащение автомобиля упрощают не впервые. Так, в прошлом месяце в продажу поступили версии Luxe Light и Comfort Light, где в первой нет аудиосистемы с Bluetooth, а во второй — SD-карты, USB и Hands Free.

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