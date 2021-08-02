Некоторые элементы в салоне доступного в России автомобиля стали проще, при этом стоимость LADA Granta Cross осталась без изменений.

О том, что АВТОВАЗ в августе 2021 года упростил интерьер универсала LADA Granta Cross стало известно порталу «Лада.Онлайн», где ссылаются на разосланное дилерам письмо от «АвтоВАЗа».

В письме указано, что с 1 августа автомобили будут поставляться без ручек «под черный лак», вместо которых будут обычные накладки с неокрашенным тиснением.

При этом лакированные вставки в передней панели скорее всего останутся. Стоимость модели не изменится и составит от 652 900 до 759 900 рублей.

Стоит отметить, что оснащение автомобиля упрощают не впервые. Так, в прошлом месяце в продажу поступили версии Luxe Light и Comfort Light, где в первой нет аудиосистемы с Bluetooth, а во второй — SD-карты, USB и Hands Free.