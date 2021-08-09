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Кроссовер Kiger за $7500 от компании Renault вышел за пределы Индии

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Компания Renault свой новый кроссовер создавала исключительно для индийского рынка, по крайне мере так было сказано еще во время презентации.

Однако, вероятно, отличный спрос на новинку стал причиной выхода ее на новые рынки.

В частности, кроссовер Renault Kiger появился в Южной Африке, и есть информация, что его продажи планируются и в других странах, но каких именно не уточняется.

Напомним, что дебют кроссовера состоялся в начале этого года. Субкомпактный автомобиль получил ценник от 7,5 тыс. долларов.

Kiger Renault Kiger
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