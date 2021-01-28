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Renault презентовала новый бюджетный кроссовер меньше Duster

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Теперь в модельной линейке французской компании появился еще один кроссовер, который по габаритам меньше Duster и дополнил линейку моделей для индийского рынка.
Речь идет о кроссовере с названием Kiger, причем в компании говорят, что он будет продаваться не только в Индии, но и на других рынках.

Как заявили представители бренда, этот кроссовер должен перевернуть представление об автомобилях В-сегмента. Впрочем, новинка ориентирована на молодежь, поэтому в ней будет необычный дизайн и много электроники, а главным преимуществом станет цена.

Renault презентовала новый бюджетный кроссовер меньше Duster

Кроссовер Kiger выполнили в стиле одноименного концепта, представленного в прошлом году. Создан он на платформе CMF-A+, которая также используется в Triber. Длина новинки не превышает четырех метров. Ширина и высота составляет 1 750 и 1 600 мм, а расстояние между осями будет 2 500 мм.

Renault Kiger будет доступен с цветовой гаммой, в которой будет коричневый, белый, синий, красный и серый варианты окраса кузова.

Renault презентовала новый бюджетный кроссовер меньше Duster

Пятиместная новинка оснащена мультимедийной системой с поддержкой смартфонов, цифровой панелью приборов, USB, встроенный плеер, а также можно заказать аудиосистему Auditorium 3D Sound с 8 динамиками. В списке оснащенности еще заявлено немало систем, включая систему бесключевого доступа, камеру заднего вида, а еще есть парктроники, кнопка запуска двигателя, подсветка салона, мультифункциональный руль и многое другое.

Renault презентовала новый бюджетный кроссовер меньше Duster

В движение кроссовер будет приводиться 72-сильным 1,0-литровым агрегатом, пару которому составит 5-ступенчатая механическая трансмиссия или роботизированная коробка передач. В более дорогих комплектациях предложат литровый 100-сильный мотор с расходом топлива 5 литров.

Renault презентовала новый бюджетный кроссовер меньше Duster

Этот двигатель работает с механической трансмиссией или вариатором. Что касается системы привода, то она будет только на переднюю ось. О стоимости и комплектациях нового Kiger будет объявлено дополнительно. Предположительно минимальная цена составит 500 тыс. рупий или чуть более 500 тыс. рублей.

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Renault Kiger
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