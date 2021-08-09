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В правительстве отказались повышать планку транспортного налога для дорогих авто

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Накануне сообщалось, что в Госдуму внесли проект, в котором предлагалось увеличить минимальный порог в «налоге на роскошь».

Проект закона подготовили депутаты ЛДПР, в нем говорилось об увеличении нижнего предела с 3 до 4 млн рублей. Объясняли это тем, что стоимость автомобилей с 2014 года существенно выросла, а правила начисления налога на роскошные авто не меняли.

В связи с этим только в этом году в список облагаемых повышенным налогом попали около 10 моделей, относящихся к бюджетному сегменту.

Впрочем, под налог попали автомобили в отдельных комплектациях. Как сообщила «Газета.Ru», оказалось, что в правительстве отказались повышать планку транспортного налога для дорогих авто.

Против в Госдуме выступили в связи с тем, что снизятся доходы государства. В частности, в заключении на законопроект говорится, что принятие такого закона приведет к уменьшению доходов субъектов РФ, в которые поступают средства от транспортного налога.

Источник

Tvoe-avto.com
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