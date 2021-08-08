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Компания Subaru оформила ОТТС в РФ на обновлённый кроссовер Forester

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Кроссовер Forester получил обновление несколько месяцев назад и теперь компания готовит модель к выходу на новые рынке, в том числе и российский.

Недавно обновлённый кроссовер Forester сертифицировали в России, где модель получила ОТСС, а это значит, что она официально может продаваться в стране.

В документах указано, что моторная гамма будет представлена теми же силовыми установками, что и предшественник, а именно 2,0 и 2,5-литровыми установками.

Среди трансмиссий будет вариатор Lineartronic и полноприводная система. В нашу страну будут поставлять Forester японской сборки, причем произойдет это до конца года.

Актуальная версия автомобиля продается по цене от 2,5 млн рублей, а обновленный вариант обойдется дороже, но на сколько, станет известно позднее.

Представлен кроссовер Subaru Forester 2022 модельного года

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