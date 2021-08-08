Инспекторы ГИБДД Воронежа выписали штрафы десяткам любителей автомобильного тюнинга

В конце июля сообщалось, что сотрудники ГИБДД начали проведение рейдов в различных регионах и городах страны, направленных на легализацию любых изменений, внесенных в конструкцию автомобилей.

Очередной рейд прошел в Воронеже, о чем сообщили «Вести Воронеж», отметив, что всего за несколько часов штрафы выписали десяткам любителям автомобильного тюнинга.

Мероприятие ГИБДД проводило с 5 по 6 августа на автомобильном кольце у главного корпуса ВГУ, проспекте Революции, набережной Массалитинова и др.

Среди нарушений выявляли неисправные тормозные и выхлопные системы, уменьшенные дорожные просветы, внесенные изменения в акустическую систему, модернизированные световые приборы и многое другое.

Владельцы таких автомобилей получили штрафы, а также их обязали узаконить тюнинг в течение 10 дней.

В случае, если этого не сделать автомобилисты рискуют столкнуться с тем, что их машину снимут с учета, а СТС –аннулируют.