Автоводителям в РФ объяснили, какие виды тюнинга нельзя устанавливать на автомобиль

Специалисты в России рассказали, какие изменения в автомобиле с недавнего времени требуют регистрации в ГИБДД и прохождения тестов в специальных лабораториях. Как известно, под запрет с новыми правилами попала тонировка, а также нестандартные бамперы.

Для того чтобы эти элементы присутствовали в автомобиле их потребуется узаконить, но это очень сложно и дорого.

Если этого не сделать, то можно попасть на рейд, организованный инспекторами ГИБДД, а они по закону выпишут штраф. К тому же незаконный тюнинг не позволит пройти ТО.

Также под запретом оказались колеса большого или маленького размера, которые не предназначены для конкретной модели.

Не пропустят на ТО и колесные диски с вылетом за пределы кузова автомобиля, даже колпаки на колесных дисках должны быть стандартного размера.

Помимо этого, инспекторы ГИБДД могут оштрафовать за дефлекторы на окнах и силовые металлические бамперы, а на эти элементы прямого запрета пока нет, но могут сработать негласные правила.