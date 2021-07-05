Автоводителям в РФ перечислены изменения, которые вступили в силу 1 июля 2021 года

С начала этого месяца в России произошли изменения, которые касаются автомобилистов. Об изменениях, произошедших с 1 июля 2021 года рассказал портал Autonews.

Так, одним из первых изменений стало ужесточение правил проверки импортируемых автомобилей с пробегом.

Новые правила проверки подержанных машин нацелены на снижение числа ввозимых транспортных средств, побывавших в ДТП, либо утопленных.

По состоянию на 2015 год доля ввозимых в страну из Японии или Китая машин, которые были в серьезном ДТП или утоплены, составляла почти 30%.

В частности, если ранее процедура проверки была удаленной и для этого требовались только фотографии, то теперь все подержанные иномарки, а также авто с изменениями в конструкции будут подвергаться проверке в испытательных лабораториях.

То есть теперь расширенный техосмотр будут проходить не только машины из Японии и других стран, но и вполне исправные авто из США.

Еще одним изменением стали новые правила регистрации тюнинга. В этом месяце автомобили, в которых есть существенные конструктивные изменения и они стоят на учете, начали использовать новый ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные.

Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия». Процесс проверки безопасности внесенных в транспортное средство изменений теперь нужно фиксировать на фото и видео, чтобы получить необходимое свидетельство.

Третьим нововведением становятся новые поправки в ПДД, которые запретят проезд некоторым автомобилям в «чистые» зоны. В частности, в России вступили в силу поправки, в которых говорится о запрете въезда автомобилям низкого экологического класса на некоторые территории.

Знаки 5.35 и 5.36 означают запрет на въезд транспортных средств экологического класса ниже, чем указано на них.

Ранее проезд под знаками был разрешен всем машинам, чей эко-класс известен и указан в свидетельстве о регистрации, но с 1 июля под запрет попали и авто, чей класс не установлен.

Водителей, которые будут игнорировать знак, ждет штраф в размере 500 рублей. В Москве между тем начал действовать запрет на въезд в город большегрузов тяжелее 3,5 тонны по МКАДу.

Для проезда в дневное время большегрузам нужен пропуск, оформить который можно на сайте Mos.ru.

Ну и еще одним нововведением становится новый способ информирования автомобилистов об отзывных кампаниях. Теперь оповещения будут распространять с помощью портала Госуслуг.