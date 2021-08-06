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АВТОВАЗ в июле 2021 года увеличил продажи LADA в России на 1%

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В то время как российский авторынок в целом показал падение, продажи российских автомобилей LADA наоборот выросли.
В прошлом месяце АвтоВАЗ нарастил продажи на 1%, когда было реализовано 32 013 новых авто LADA. Продажи за период с начала года выросли на 42% до 232 232 реализованных машин.

В июле самой продаваемой модель марки осталась Гранта, реализованная в количестве 10 885 ед, что на хуже на 6%.

У Весты, которая является второй по популярности продажи выросли на 4% и составили 10 223 ед. Внедорожники Niva были проданы в количестве 4 555 ед. и они находятся на третьей строчке среди самых востребованных авто LADA.

В июле 2021 года автомобильный рынок России рухнул на 7%

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