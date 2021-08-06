64% реализованных автомобилей в РФ оснащены автоматической трансмиссией

В России растут продажи новых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией.

В первую очередь это обусловлено тем, в целом в продаже больше авто с «автоматом», чем с «механикой», а некоторые модели и вовсе не продаются с механикой.

Как выяснили аналитики агентства «Автостат», в первом полугодии этого года доля автомобилей с автоматической КП составила уже 64%, тогда как годом ранее показатель составлял 62%.

Объемы продаж таких машин составила 520 тыс. ед. Стоит отметить, что под понятие автоматическая КП попадают не только классические «автоматы», но и вариаторы, роботы и т.д.