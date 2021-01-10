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Выделены четыре ошибки при использовании автоматической коробки передач

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В России сейчас более 50% новых автомобилей продается с автоматической коробкой передач.
Автоматическая коробка является технически очень сложным и дорогостоящим в ремонте элементом современного автомобиля.

Поэтому при эксплуатации «автомата» следует соблюдать ряд правил, а также не совершать некоторые ошибки.

Журналисты Аutonews рассказали про самые распространенные ошибки автовладельцев транспортных средств с автоматической коробкой передач. В данном случае, речь идет только о классических гидромеханических коробках.

Вывести из строя АКПП можно при длительной буксировке авто. Следует учитывать, что машины с «автоматом» нельзя буксировать на расстояние свыше 50 км и со скоростью более 50 км/ч.

Это усредненные данные, так как некоторые модели вовсе нельзя буксировать.

Очень легко вывести из строя автомат, если начать движение в зимний период без предварительного прогрева.

При отрицательной температурите рабочая жидкость в коробке густеет и меняет свои свойства.

При эксплуатации АКПП не следует без надобности выключать нейтральную передачу, как это делают некоторые автомобилисты во время остановки на перекрёстке или движении накатом.

С «автоматом» также не стоит заниматься «раскачкой» во время попытки вызволить машину на бездорожье.

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