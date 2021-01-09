МВД и Минкомсвязь запустят в РФ онлайн-базу злостных нарушителей ПДД

Планируется, что такая база появится уже в начале этого года, о чем стало известно журналистам «ТАСС», ссылающимся на представителей МВД.

Сообщается, что разработкой онлайн-базы злостных нарушителей ПДД занимается МВД совместно с Минкомсвязью.

Главной целью ее создания является возможность проверки компаниям водителей на наличие многократных нарушений ПДД.

В базу намерены вносить данные всех нарушителей, будь то россиянин или иностранец. При этом доступ к такому сервису будут иметь агрегаторы такси и каршеринговые компании.

Таким образом, компании смогут снизить число водителей, которые являются злостными нарушителями, так как сейчас наблюдается рост числа нарушителей в такси или автомобилях каршеринга.