Главная » Новости

Автомобили с пробегом в июле 2021 года подорожали на 2%

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Рост цен на автомобили наблюдается не только на первичном, но и на вторичном рынке, только темпы отличаются.
Как выяснили специалисты «Автостат», в июле подержанные автомобили стали дороже на 2% в сравнении с июнем, когда их средняя стоимость теперь составляла 747,7 тыс. рублей.

То есть этот показатель в прошлом месяце оказался на 13 тыс. рублей выше.

Сравнивая показатель с началом 2021 года, то легковушки с пробегом прибавили в цене 73 тыс. рублей или 10,6%, а если говорить об июле 2020 года, то рост цены составил 26,2% или 158 тыс. рублей.

Новые модели массового сегмента подорожали на авторынке РФ на 1,9% в июле 2021 года

Перечислены автомобили с пробегом, которые не стоит покупать на вторичном рынке РФ

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика