Автомобили с пробегом в июле 2021 года подорожали на 2%

Рост цен на автомобили наблюдается не только на первичном, но и на вторичном рынке, только темпы отличаются.

Как выяснили специалисты «Автостат», в июле подержанные автомобили стали дороже на 2% в сравнении с июнем, когда их средняя стоимость теперь составляла 747,7 тыс. рублей.

То есть этот показатель в прошлом месяце оказался на 13 тыс. рублей выше.

Сравнивая показатель с началом 2021 года, то легковушки с пробегом прибавили в цене 73 тыс. рублей или 10,6%, а если говорить об июле 2020 года, то рост цены составил 26,2% или 158 тыс. рублей.